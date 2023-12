Nessuno vuole gestire Campo Staffi

Filettino, De Meis: “E’ il momento di riflettere, soprattutto chi non fa altro che avvelenare il clima”

Dopo i due avvisi andati deserti il primo del 28 novembre ed il secondo con scadenza il 16 dicembre per la gestione degli impianti sciistici di Campo Staffi, si sono perse tutte le speranze per l’avvio della stagione invernale. “Abbiamo fatto un ultimo tentativo -afferma il Sindaco Polo De Meis in un video messaggio alla cittadinanza- investendo le tre ditte locali idonee per la gestione. C’è stato un confronto diretto. Una ditta, chiedeva che il Comune pagasse l’energia elettrica degli impianti ed in più elargisse un contributo. Richieste impossibili da accettare, considerando la disastrosa situazione economica che abbiamo ereditato dalla passata Amministrazione, una situazione che ci ha fato faticare molto per tenere il bilancio in piedi. L’altra ditta ha ritenuto che i tempi sempre più ristretti non valevano l’impegno nella gestione. La terza ditta, anche se vanta un credito di € 70 mila dal Comune, poteva essere interessata, ma a causa delle continue e stressanti chiacchiere dei soliti “leoni da tastiera” che annunciavano che tutto era fatto da tempo…. Tanto da far intendere che vi era un accordo a monte, e che l’intera situazione era una farsa; ha preferito rinunciare per quest’anno. Io credo che quest’Amministrazione abbia fatto il massimo, e la cosa che rattrista è che gli impianti sono pronti. Quest’anno Campo Staffi resterà chiusa, per la gioia di qualcuno, che con il suo atteggiamento avvelena il clima, pensava di far bene attaccando noi, ma non ha ancora capito che invece ha annientato la socialità del paese. Questo momento non deve andare perso, deve essere utilizzato in modo costruttivo, dando modo ad ognuno di noi di poter riflettere, e capire quanto si vuol veramente bene a Filettino”.