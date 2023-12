Mes, Salvini: “Abbiamo detto ‘no’ e lo spread è sceso”. Giorgetti in Aula il 27 dicembre

“Un pensionato o un operaio italiano avrebbe dovuto pagare per salvare una banca tedesca”, denuncia Salvini

ROMA – Dopo la bocciatura della ratifica del MES c’è un ‘caso Italia’ in Ue? “No, assolutamente. L’economia italiana è solida, cresciamo più di francesi e tedeschi. Il MES è uno strumento non solo inutile, è superato, non utilizzato, dannoso”. Il segretario federale della Lega, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini lo dice rispondendo a una domanda mentre è in visita all’ospedale Buzzi di Milano.

“Un pensionato o un operaio italiano avrebbe dovuto pagare per salvare una banca tedesca”, denuncia Salvini, “il Parlamento ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso“, dunque “abbiamo fatto quello che era nostro dovere fare oper difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”.

