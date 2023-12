Elezioni provinciali: Gianluca Quadrini consigliere provinciale per quinta volta di seguito

“Un grazie a chi ha creduto e continua credere nel mio lavoro e nella mia vicinanza e nelle mie battaglie per il territorio.” Le parole di Gianluca Quadrini, al termine dello spoglio avvenuto a seguito delle votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale, svoltesi nella giornata di ieri presso Palazzo Iacobucci. Gianluca Quadrini, con 8727 voti, si conferma primo eletto e consigliere provinciale per la quinta volta di seguito. Un risultato straordinario. il più votato tra i consiglieri. “E’ davvero una grande emozione vedere la fiducia che i colleghi amministratori comunali hanno deciso di confermarmi.” Continua Quadrini – “Continuerò a lavorare responsabilmente ed operativamente per il bene del territorio, in sinergia con il nuovo consiglio provinciale. Con alcuni di loro lo stiamo già facendo con i nuovi arrivati sono sicuro ci sarà condivisione e dialogo sin da subito.”

Quello di Quadrini è un grande risultato che lui stesso dedica al partito, alla sua famiglia e a tutti i suoi sostenitori – “Voglio complimentarmi con i candidati della lista di Forza Italia, per lo splendido risultato ottenuto. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un partito unito. Ringrazio il l’on. Salvatore De Meo, il Sen. Claudio Fazzone e i tre sub commissari, Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia ed Adriano Piacentini e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed appoggiato anche in questa partita. Ringrazio e dedico questo importante obiettivi raggiunto alla mia famiglia, che seppur con sacrificio, è sempre stata il mio grande ed indispensabile supporto.”

“Un grande augurio di buon lavoro – in conclusione – a tutti i consiglieri eletti, sono sicuro che insieme continueremo a portare avanti il lavoro iniziato in questi mesi perché bisogna far ritornare la Provincia di Frosinone il punto di riferimento dei suoi comuni.”