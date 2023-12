Un gesto di solidarietà, per piccoli ospiti dell’ospedale A.Gemelli

Roma, Bruni: “In questo periodo è importante dare sostegno ai bambini meno fortunati”

A Natale il dono più bello è quello della Solidarietà. Con tale spirito questa mattina l’Accademia Kronos guidata dal coordinatore nazionale delle guardie zoofile Armando Bruni e dal Vice Matteo Marenda, in sinergia con l’Associazione Centro Turistico Acli aps A. Gemelli .con il Presidente Francesco Di Trani, e il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) con Presidente Francesco Proietti e Dirigente Maurizio D’Oriano, ha incontrato i piccoli pazienti ospiti dell’ Unità Operativa Semplice di Dipartimento – Centro Clinico Nemo Pediatrico, dedicato alla ricerca clinica pediatrica, in particolare SMA e DMD, dell’ospedale romano A. Gemelli. I volontari sono stati accolti dalla Prof.ssa Marika Pane, Direttore dell’Unità. Sono stati distribuiti 100 zainetti contenenti un panettone, per la gioia dei più piccoli, che hanno fatto vivere ai volontari momenti emozionanti. “L’obiettivo di questa iniziativa è duplice –ha commentato il comandante Bruni- : da un lato, contribuire al ritorno alla normalità per questi piccoli più sfortunati, consentendo loro di vivere momenti di gioia e spensieratezza nonostante le sfide legate alla malattia. Dall’altro lato, offrire una luce di speranza per un futuro migliore dimostrando che, attraverso la solidarietà e l’aiuto reciproco, è possibile costruire un mondo migliore e attento alle necessità dei più deboli”. “L’Accademia Kronos, sposa con grande partecipazione quest’iniziativa –ha commentato il Presidente Nazionale il dott. Alberto D’Orazio- insieme ad altre realtà associative, perchè vedere il sorriso di un bambino che affronta un’importante sfida non ha prezzo. L’Accademia Kronos, vuole andare oltre l’aspetto tecnico della sua mission, mostrando anche quanto sia importante l’aspetto solidale. Quest’iniziativa verrà ripetuta ogni anno nel periodo natalizio, ed anche in quello pasquale”.