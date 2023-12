Incremento dei furti sul territorio

Piglio, Il consigliere Cristian Scarfagna scrive al Prefetto

“Continuano i furti messi a segno”, un dato allarmante quello che arriva dal Comune di Piglio. Un episodio dietro l’altro, dal centro alle zone periferiche del paese. Tra i cittadini aumenta la paura, e molti residenti si stanno organizzando autonomamente per vigilare il territorio attraverso ronde notturne. Per questo motivo il consigliere comunale di maggioranza Cristian Scarfagna (nella foto) ha deciso di scrivere al Prefetto, al Questore e al Comandate della locale Stazione dei carabinieri, sperando in un incremento dei controlli sul territorio. “Interpretando i sentimenti di paura che vivono i miei concittadini –afferma il consigliere Scarfagna- a causa del l’incessante ripetizione di furti in abitazione registrata nel comune di Piglio in quest’ultimo periodo, ho inviato una missiva a Sue Ecc. il Prefetto, investendo anche il Questore ed il comandante della locale stazione dei Carabinieri. I furti si stanno concentrando nelle zone periferiche e nel centro storico del paese, e il numero di eventi è altamente superiore alla media comunale, tanto da destare enorme preoccupazione in tutta la cittadinanza. Molto frequentemente i malviventi hanno colpito in pieno giorno e nonostante all’interno delle abitazioni ci fossero i rispettivi proprietari e forse solo grazie al caso o alla fortuna non c’è stata la tragedia. La situazione ha destato notevole agitazione e preoccupazione da parte dei residenti e nonostante l’intensificazione dei controlli e della vigilanza da parte delle forze dell’ordine ad oggi il problema non è stato arginato ed ha coinvolto anche alcuni comuni limitrofi. Ho chiesto al Prefetto un suo intervento, al fine di poter ristabilire, il più presto possibile, le condizioni di sicurezza e tranquillità che da sempre hanno contraddistinto il nostro territorio”.