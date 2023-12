Club Fonte Nuova Auto e Moto D’Epoca – Pranzo di Natale

Il club Fonte Nuova Auto e Moto D’Epoca realtà consolidata nel territorio Fontenovese e non solo, portato avanti egregiamente del presidente Stefano D’angeli e dai tanti soci sostenitori, da più di 10 anni. Come prassi ogni anno per gli auguri c’è il pranzo di Natale, momento di coesione di condivisione di confronto con tutti i soci e i loro famigliari.

Il presidente D’angeli già in proezione 2024 ,è al lavoro per il prossimo raduno di auto e moto d’epoca, ricordiamo l’ultimo evento nel comune di Fonte Nuova con “ Mamme in Passerella” dove alcuni soci del club Fontenovese hanno partecipato attivamente con le loro meravigliose auto storiche sempre con passione e dedizione.

Presenti al pranzo natalizio soci storici tra gli altri Emilio Serrani, Pasqualino Di Luigi, Nicola Milo, Mario Pepe, Giuseppe Fighera.