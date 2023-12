“Venerdì 22 e Sabato 23 Dicembre è in programma il *3^ MEMORIAL MARCO E CARLO SCISCIOLA*

Il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria giovanissimi anno 2010.

La competizione, che tra gli sponsor annovera la mutua CASAGIT SALUTE, si svolgerà presso il centro sportivo LE MURACCIOLE in via Galtelli di Aranova (Fiumicino) e vedrà anche la partecipazione di società professionistiche di altre regioni (vedi calendario).

Sarà l’occasione per ricordare MARCO SCISCIOLA (ex giocatore ed allenatore del settore giovanile dell’a.s.Roma sotto la guida di Bruno Conti) e suo fratello CARLO (ideatore della prima edizione e dirigente della società rossoblu organizzatrice).

L’obiettivo dell’ARANOVA CALCIO del presidente Andrea Schiavi, del suo vice Rinaldo Tognazzi e del d.g. Luca Valerio e di tutti coloro che hanno

contribuito all’organizzazione dell’evento (in primis gli amici ed ex colleghi di squadra Stefano D’Aversa e Claudio Del Ciello) è quello di far diventare il torneo un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile nazionale e nel contempo mantenere vivo il ricordo dei due fratelli scomparsi che hanno speso il loro tempo libero per il sano divertimento di tanti giovani calciatori.”