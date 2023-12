Viterbo: Riunione di coordinamento dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia

Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura una riunione di coordinamento alla presenza dei Vertici provinciali delle Forze di polizia e del Comandante della Polizia Locale della città di Viterbo.

All’ordine del giorno, in primo luogo, le misure per l’intensificazione delle attività di controllo del territorio in provincia e nel Comune capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno e della possibile, maggiore affluenza di persone e visitatori.

Particolare attenzione è riservata ai luoghi di attrazione turistica, commerciale e di ritrovo giovanile, ai luoghi di culto e ai simboli della cristianità, nonché alle aree che ospitano mercatini e fiere natalizie, con l’impiego delle forze di polizia ed il concorso della Polizia locale per gli aspetti di specifica competenza e per i servizi di ordine e sicurezza. È stato disposto il potenziamento delle misure di vigilanza sulle arterie stradali per una più efficace gestione di prevedibili maggiori volumi di traffico nonché controlli mirati per la guida in stato di ebbrezza. Le Forze di Polizia sono state anche sensibilizzate per un’efficace azione di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pirotecnici.

In relazione ad una segnalazione dell’Associazione TCM che raggruppa gestori di attività commerciali e imprenditori di Montalto di Castro, è stata attentamente esaminata la situazione della sicurezza pubblica di quel territorio. Dall’analisi dei dati forniti dalle Forze di Polizia non sono emersi elementi che testimoniano di un incremento dei fenomeni criminosi, a fronte di un consistente aumento dei risultati delle attività di prevenzione e repressione. Ciononostante si è condivisa l’opportunità di assicurare e, ove possibile, rafforzare i servizi di controllo del territorio già efficacemente sperimentati nella scorsa stagione estiva, prevedendo altresì operazioni mirate del tipo “alto impatto” da effettuarsi periodicamente, anche nei mesi invernali.