La coerenza non appartiene ad “Unione e Cambiamento”

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Che il consigliere Cecconi si sia ricreduto, è cosa buona e giusta…..

Un cambiamento sbalorditivo quello che è emerso dalle dichiarazioni del gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento” nei confronti dell’on. Orfini e del segretario provinciale del PD Luca Fantini, da un attacco infuocato ad una sviolinata sdolcinata. “Il Sindaco –si legge in una nota del Comune- ha appreso dai social, con piacevole sorpresa, che il gruppo di opposizione Unione e Cambiamento ha tessuto le lodi dell’on. Orfini, deputato del PD eletto nella circoscrizione di Frosinone e del segretario provinciale del PD Dott. Luca Fantini. La sorpresa consiste nel fatto che Unione e Cambiamento e segnatamente il capogruppo Vincenzo Cecconi ha cambiato opinione rispetto a poco più di un anno fa, quando durante una riunione della campagna elettorale che si è tenuta presso la Sala San Pietro alla presenza dell’on. Orfini e del segretario provinciale del PD Dott. Luca Fantini, il consigliere Cecconi si è scagliato violentemente contro entrambi, addebitando all’on. Orfini (riferito ovviamente al partito democratico) di essere surrettiziamente rappresentante dei banchieri, di aver difeso il governo Draghi che era espressione dei poteri forti e di aver ignorato le istanze popolari, facendo capire che gli unici che erano in sintonia con il popolo erano i grillini. Ad ogni tentativo di spiegazione dell’on. Orfini il consigliere Cecconi non sentiva ragioni e rispondeva piccato e gli impediva di portare a termine qualunque ragionamento tant’è che in difesa dell’on. Orfini interveniva il Sindaco Grazioli richiamando al senso di responsabilità istituzionale che aveva determinato la nascita del governo Draghi, inteso dalle forze politiche come un governo di unità nazionale, al quale la stessa Meloni pur se non favorevole, comunque riconosceva un rispetto istituzionale. Altrettanto veemente in quel giorno è stato l’attacco del consigliere Cecconi nei confronti del segretario provinciale dott. Luca Fantini, accusandolo della decadenza del PD nella provincia di Frosinone, e di profonde ingerenze finanche nella campagna elettorale del comune di Trevi. Ed anche qui a difendere il Dott. Fantini era il Sindaco Silvio Grazioli, tra i silenzi di molti iscritti al PD. Che il consigliere Cecconi si sia ricreduto, è cosa buona e giusta, ed abbia spero per lui, compreso quali danni abbia causato il populismo a tutti i livelli istituzionali; ma da qui a mettersi sul pulpito e a fare la lezioncina e la reprimenda agli altri ci passa un fossato. Speriamo che, come ha cambiato opinione sulla politica nazionale –conclude la nota- possa cambiare opinione su quella locale, e possa capire che le oscenità politiche, che ha pronunciato in questi anni siano solo il frutto di una visione faziosa e poco lungimirante”.