Giorgia Sanarelli, nuovo Sindaco Baby

Pastena, Salamena: “Un modo per avvicinare i più piccoli alle istituzioni e alla vita amministrativa”

La partecipazione dei giovanissimi alla vita amministrativa, è molto importante, ed ha lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti del proprio paese. Con tale finalità si sono svolte presso l’aula Consiliare del Comune di Pastena le elezioni del Baby Sindaco. Hanno partecipato ed espresso il loro voto 43 bambini su 47, e con 24 preferenze è stata eletta Giorgia Sanarelli. “Una significativa manifestazione formativa, molto partecipata dai bambini – ha commentato il Vice Sindaco Cesira Salamena (nella foto con le neo eletta e l’uscente)- un modo per avvicinare i più piccoli alle istituzioni e alla vita amministrativa, sviluppando in loro il senso civico, imparando ad esercitare il proprio diritto di voto sin da piccoli rende sicuramente cittadini migliori. A nome dell’Amministrazione ci tengo a ringraziare Alice Roma Baby Sindaca uscente e dare un grande in bocca al lupo alla neo eletta Giorgia Santarelli. Un grazie alle maestre che hanno collaborato per rendere possibile l’esercizio di questo strumento di democrazia anche per i più piccoli cittadini di Pastena”.