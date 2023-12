In crescita la promozione del territorio

Trevi Nel Lazio, Foppoli: “Fondamentale costruire una sinergia sempre più forte tra il Parco, i Comuni e le realtà territoriali”

Graditissima la visita del commissario del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli a Trevi Nel Lazio. Ricevuto dal Sindaco Silvio Grazioli, ha avuto modo di fare un sopralluogo presso l’area del ponte delle Tartare, dove verrà realizzata la Fattoria didattica e di seguito presso il Centro di Posta di Colli Mordani, per conoscere le attività di questa struttura gestita dalla cooperativa Le Casette. “Il filo conduttore che unisce queste due aree ricadenti nel Parco dei Monti Simbruini è il turismo sostenibile che è un elemento base per il rilancio del territorio. “La fattoria didattica che verrà realizzata –commenta il commissario Foppoli- sarà considerata come un modello virtuoso del nuovo turismo, che mette in contatto le persone con la natura, specialmente i bambini. Un progetto che metterà in luce il patrimonio rurale del territorio e tutte le pratiche relative. Qui si svolgeranno attività educative dedicate specialmente a bambini e ragazzi. Sono rimasto piacevolmente coinvolto dalla stimolante attività gestionale dei ragazzi che dirigono i Colli Mordani, che va oltre la semplice struttura ricettiva, ma è un polo da cui partono una miriade d’iniziative e questo non può che inorgoglirci, soprattutto perché promuovono il territorio”. “La visita del commissario Foppoli –commenta il Sindaco Grazioli- è stata molto apprezzata, il suo impegno a costruire una sinergia sempre più forte tra gli otto Comuni e l’Ente Parco sta ottenendo ottimi risultati. L’esempio virtuoso di Colle Mordani, invita nell’intento di modellare anche le altre realtà che abbiamo nel nostro territorio, come appunto la fattoria didattica e l’orto botanico”. Il commissario Foppoli ha avuto modo di approfondire le attività del Centro Posta dei Colli Mordani, confrontandosi con il rappresentante della cooperativa Pierluigi Bianchini (nella foto con Foppoli e Grazioli), gettando le basi di una ancora più costruttiva e produttiva collaborazione.