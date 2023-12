Contest Urlo Champions: secondo posto per i supporter biancocelesti, superati i tifosi di Milan e Inter  

Il lungo tour di Superscommesse negli stadi italiani per il contest “Urlo Champions: Chi urla più forte all’inno della Champions League?” è arrivato al termine. Dopo aver raccolto e raccontato le emozioni dei tifosi, filmato e registrato l’urlo dell’Olimpico, del Maradona e di San Siro, è ora il momento di svelare i vincitori dell’iniziativa che mette in sfida le ugole delle tifoserie:la vittoria è dei supporter del Napoli grazie al boato di 118.5 decibel che al Maradona hafatto tremare il fonometro di Superscommesse. Secondo posto per i tifosi della Lazio, il cui urlo ha superato quello dei tifosi di Milan e Inter nella speciale classifica dei “migliori urlatori” della Coppa dei Campioni.



I tifosi della Lazio mettono al collo l’argento: con 106.8 decibel battono i supporter di Milan e Inter



L’elezione del vincitore è stata possibile solo dopo aver registrato, nella serata di ieri, l’urlo Champions dei tifosi dell’Inter in occasione di Inter-Real Sociedad: il picco di 104.8 decibel non è bastato per superare quello partenopeo registrato al Maradona prima del fischio d’inizio di Napoli-Real Madrid. Dunque, ad aggiudicarsi la vittoria del contest “Urlo Champions”sono proprio i supporter del Napoli grazie ad un potentissimo boato di 118.5 decibel. Segue quello dell’Olimpico, con 106.8 decibel registrati in occasione di Lazio-Celtic. Incredibilmente ultimi, come si può notare nella seguente tabella riepilogativa, i fan di Milan e Inter, rispettivamente con 105.9 e 104.8 decibel misurati in Milan-PSG e Inter-Real Sociedad: