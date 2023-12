Virginia Nardone Campionessa regionale 50 stile libero

Gianluca Quadrini: “un motivo di orgoglio per il nostro territorio”

Si sono svolte lo scorso venerdì le finali Regionali Trofeo G. Lanzi della categoria esordienti AeB . Virginia Nardone sale sul podio diventando campionessa regionale dei 5 stile libero. Parole di ammirazione estima verso di lei anche dal Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che afferma in una nota – “Un motivo di orgoglio per il nostro territorio. Virginia è una grandissima atleta che con la sua tenacia, passione e sopratutto costanza ha raggiunto anche questo altro un grande obiettivo. Lei, che di questo sport ne ha fatto una grande passione sta dimostrando di avere tutte le qualità per diventare una campionessa a livello nazionale e mondiale. A lei la mia più sincera stima e ammirazione. Volgio porgere i miei complimenti anche alla sua famiglia, esempio e punto di riferimento per questa giovanissima atleta.”