La Provincia di Frosinone Ospita il quarantennale del progetto “Il Cielo degli Osservatori”

Ad intervenire in rappresentanza dell’ente il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini

Si è svolto presso il salone di rappresentanza il quarantennale del progetto “Il Cielo degli Osservatori”. Un progetto che vede coinvolta la nostra Provincia dal 1983” – ha sottolineato Gianluca Quadrini, presente alla manifestazione in rappresentanza dell’ente e del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Il quarantennale del progetto dell’Osservatorio astronomico di Campo Catini, promuove la diffusione e lo studio dell’Astronomia del Lazio. Presenti in sala il Presidente dell’Osservatorio, Avv. Mario di Sora, il Sindaco della città di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, altre autorità locali e i rappresentanti di altri osservatori. I lavori sono stati condotti e coordinati dal giornalista Franco Foresta Martin. “un evento di assoluto rilievo per il territorio, continua Quadrini. La nostra provincia dal 1983 ha accolto con grande entusiasmo il progetto per la realizzazione del più alto e importante osservatorio pubblico italiano. Oggi, siamo orgogliosi di ospitare in questo pomeriggio di scienza, questo evento unico nel suo genere. I miei complimenti all’ Avv. Mario Di Sora, direttore dell’Osservatorio, che è riuscito ad ottenere in questi anni un grandissimo risultato, rendendo questo luogo un punto di riferimento scientifico e didattico ma anche socio-economico.” Così in una nota il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.