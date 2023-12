ISTITUZIONE PREMIO LETTERARIO ‘DANTÈIDE’. PREMIO PADRE LUIGI PIETROBONO

Indetta, per l’anno scolastico 2023/2024, la 1° edizione del concorso nazionale per le scuole denominato “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono”, sull’opera di Dante Alighieri

La finalità del concorso è quella di stimolare la riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani studenti nel loro incontro con la dantistica.

L’idea è nata dalla volontà di omaggiare un illustre concittadino di Alatri, il Padre scolopio Luigi Pietrobono che fu un critico letterario distintosi come esegeta di Dante. Svolse per tutto l’arco della vita un assiduo lavoro di riflessione sui testi del Sommo Poeta, riuscendo ad evidenziarne le linee costitutive e il quadro filosofico-teologico di riferimento. A lui si deve un’interpretazione autenticamente moderna, più ricca e attenta della Commedia. Allo scopo di tenere viva la memoria di questo illustre concittadino e dei suoi studi, ma anche di incentivare la creatività di giovani studenti, il Comune di Alatri, la Pro Loco, il Liceo “Luigi Pietrobono” e il Patto di Comunità rete di scuole “Studiare in Alatri” istituiscono un Premio letterario ed artistico di profilo nazionale. Il Premio, dal titolo “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono” avrà cadenza annuale e ogni anno sarà dedicato a un tema individuato dalla Giuria all’interno della folta rubrica del moderno dantismo letterario. Obiettivi non secondari sono anche il favorire l’aggregazione di energie attive, l’incoraggiare la circolazione di idee ed esperienze, restituire alla comunità di Alatri il rango culturale che attraverso lo storico e prestigioso Liceo Conti Gentili, oggi intitolato a Luigi Pietrobono, le è appartenuto e che i proponenti credono le competa ancor oggi.

Tutte le informazioni, bando e modulistica su Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Alatri.

