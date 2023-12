Nel segno dell’inclusione la festa del “Natale Insieme”

Ceprano, Mazzettino:”Sono felicissima della grande risposta che abbiamo avuto dai grandi e dai piccini della nostra città”

Riuscitissima la manifestazione “Natale Insieme” svoltasi lo scorso 9 dicembre alla Villa Comunale di Ceprano, organizzata dal Comune di Ceprano in sinergia con lo studio Kinetic e l’Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici. Sabato scorso è stata una giornata straordinaria all’insegna della gioia e soprattutto dell’inclusione. Per l’occasione i bambini presenti sono stati coinvolti nei laboratori di das, argilla, digito-pittura, tanti giochi e altrettante sorprese, mentre si attendeva l’arrivo di Babbo Natale per la consegna delle letterine. Poi tanti giochi, premi, attrazioni e stand, che hanno reso la Villa Comunale di Ceprano, la giusta location, con la giusta atmosfera natalizia per accogliere questa bellissima kermesse. “È stato per tutti i bambini –afferma la dott.ssa Federica Mandarelli di Kinetic- un momento di condivisione, socializzazione e esperienze nuove e uniche che gli hanno permesso di entrare in contatto con nuovi stimoli molto utili per il loro sviluppo. Oggi si è vista la vera inclusione e dovrebbero esserci più momenti così emozionanti.” “Un “Natale Insieme” è l’augurio che con questo evento, dedicato a tutti i bambini e alle loro famiglie, diamo a tutta la nostra comunità -sottolinea la dott.ssa Greta Mazzettino, Consigliere comunale alle Politiche Giovanili e alla Disabilità- Quella di ieri è stata una giornata straordinaria all’insegna della gioia e soprattutto dell’inclusione. Sono felicissima della grande risposta che abbiamo avuto dai grandi e dai piccini della nostra città, Ceprano.” E’ stata davvero una bella manifestazione, dove c’è stato il coinvolgimento completo di tanti che hanno reso la giornata indimenticabile.