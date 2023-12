Laurea Honoris Causa a Valentina Vezzali

Presente presso l’Aula Magna della anche Gianluca Quadrini

Si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la cerimonia di conferimento Laure Honoris Causa in Sport Management a Valentina Vezzali. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Marco Dell’Isola. Al presidente dei Corsi di Laurea in Scienze motorie Unicas, prof. Simone Digennaro, è stata affidata la Laudazio invece alla prof. Elisabetta De Vito le motivazione che hanno indotto al conferimento della Laura alla campionessa Valentina Vezzali che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo Passato, presente e futuro: l’empowerment e l’emancipazione femminile attraverso lo sport a fine cerimonia. Tra le autorità presenti, in rappresentanza della Provincia di Frosinone e su delega del Presidente, Luca Di Stefano, c’era il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini,