Il 72° Stormo celebra la Madonna di Loreto

Gianluca Quadrini :“Un grazie sentito agli uomini e alle donne impegnati a proteggere i nostri cieli”.

Si è celebrata questa mattina, presso la Cappella Aeroportuale del 72° Stormo di Frosinone, la solenne messa in onore della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Presente, in rappresentanza della Provincia di Frosinone e su delega del Presidente Luca Di Stefano, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che in occasione di tale circostanza ha voluto sottolineare l’importanza di soffermarsi a riflettere sul delicato e complesso ruolo svolto da questo corpo per garantire la

sicurezza di ogni cittadino. “Celebrare la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, rappresenta un prezioso momento di comune riflessione verso l’impegno umano, sociale e professionale di uomini e donne di questo corpo. In un momento così delicato come quello che tutto il mondo vive, coinvolto in due terribili, guerre, è doveroso oggi soffermarsi sulla delicata attività e sull’impeccabile servizio che viene svolto, con responsabilità, passione e professionalità, per garantire la sicurezza dei nostri cieli e il benessere collettivo.” Quadrini ringrazia tutto il corpo del 72° Stormo e conferma il suo impegno per salvare l’attività del Moscardini di Frosinone. “Un sentito ringraziamento a tutto il corpo del 72° Stormo di Frosinone ed in particolare al Col. Alessandro Fiorini per aver voluto che il nostro ente partecipasse a questa importantissima e sentitissima cerimonia. in qualità di ente guida della provincia ci stiamo impegnato molto per salvaguardare il Moscardini di Frosinone. Abbiamo gia interpellato tutti i comuni della provincia, dove il 40% ha gia risposto positivamente, al fine di salvare questa importante realtà per il territorio.”