Continua a calare la fiducia nel governo: il 51,8% non ce l’ha

Continua a diminuire la percentuale di chi ha fiducia nel governo e nella premier Meloni. E aumentano anche gli indecisi: i dati dell’ultimo sondaggio Dire Tecnè

ROMA – Cala la fiducia degli italiani nel governo di Giorgia Meloni, nell’ultima settimana la percentuale è inversamente proporzionale a quella di coloro che non hanno fiducia. Aumentano anche gli indecisi. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 6 e 7 dicembre 2023.

Coloro che non hanno fiducia sono più della metà (51,8%), con un incremento di +0,2% nell’ultima settimana. Ha fiducia il 41,2% (-0,3%), gli indecisi sono al 7% (+0,1%).

CALA ANCHE LA FIDUCIA NELLA PREMIER MELONI

Aumentano gli italiani che non hanno fiducia in Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, diminuiscono quelli che ce l’hanno. Leggero aumento anche per gli indecisi. Anche questo dato emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 6 e 7 dicembre 2023.

Il 48,8% degli intervistati dice di non avere fiducia (+0,2% rispetto alla scorsa settimana) mentre il 46% ha fiducia (-0,3%). Gli indecisi (+0,1%) sono al 5,2%.

CALA CONSENSO PRIMI PARTITI MA FDI RESTA IN VETTA

Il sondaggio Dire-Tecnè registra un leggero calo, questa settimana, tra i principali partiti italiani per quanto riguarda il consenso degli italiani. Il primo partito a guadagnare terreno è il sesto in graduatoria (Azione), tutti gli altri registrano cali o percentuali stabili (Forza Italia).

Il primo partito italiano è sempre Fratelli d’Italia al 28,7% malgrado lo 0,1% perso nell’ultima settimana. Quindi il Pd con 19,2% (-0,2%) e il M5s con 15,9% (-0,2%). Stabile Forza Italia al 9,9%. La Lega perde 0,1% e si posiziona ora all’8,5%. Quindi Azione, sesto partito, che guadagna 0,2% negli ultimi sette giorni e sale al 4% complessivo. In aumento di +0,1% anche Verdi-Sinistra 3,4%, Italia Viva 3,1%, +Europa 2,6%.

IN CALO CONSENSO MELONI MA RESTA LEADER PIÙ APPREZZATA

Tranne alcuni casi isolati (Antonio Tajani, Emma Bonino, Angelo Bonelli, Matteo Renzi) cala il consenso di un po’ tutti i leader di partito. Rispetto a sette giorni fa, tutti gli altri hanno avuto una lieve flessione. Giorgia Meloni rimane comunque la leader più apprezzata.

Secondo i dati raccolti dal sondaggio Dire-Tecnè, la presidente del Consiglio ottiene il 43,8% del gradimento (-0,2% rispetto a sette giorni fa), seguita da Antonio Tajani 32,8% (+0,1%) e Giuseppe Conte 30,9% (-0,3%) che subisce il calo più vistoso della settimana. Fuori dal podio Elly Schlein 29,8% (-0,2%), Emma Bonino 24,9% (+0,2%), Maurizio Lupi 24,5% (-0,1%), Carlo Calenda 20,5% (-0,2%), Angelo Bonelli 15,9% (+0,1%), Nicola Fratoianni 15,2% (-01,%) e Matteo Renzi 14,9% (+0,1%).

