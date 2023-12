Consigli utili ed importanti contro le truffe ed i furti

Piglio, I Carabinieri incontrano gli anziani del centro sociale

Con le imminenti festività natalizie, nell’ambito dei seminari divulgativi per la diffusione della prevenzione alle truffe in danno di vittime vulnerabili promossi dal Compagnia dei Carabinieri di Anagni, si è svolto un incontro presso il Centro Sociale Anziani di Piglio. La finalità è stata quella di fornire alcuni consigli pratici ai meno giovani per prevenire eventuali tentativi di truffa che, purtroppo, malviventi senza scrupoli cercano di attuare ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione, con l’intento di indurre in errore le anziane vittime per impossessarsi di denaro contante, oppure oggetti preziosi. Un incontro particolarmente importante, considerando anche il crescente numero di reati di furto, che in questo periodo sta coinvolgendo l’area nord della provincia compreso il Comune di Piglio. Il comandante della locale stazione il maresciallo Antonio Grasso ed il maresciallo Antonello Colantoni, hanno fornito in modo chiaro importanti informazioni, attirando l’attenzione di un pubblico di circa 50 persone. Ecco quindi che bisogna alzare la guardia soprattutto in vista delle festività natalizie ormai alle porte, nel corso delle quali potrebbero presentarsi sedicenti volontari di associazioni benefiche e parrocchie a chiedere soldi. Dunque, mai fornire telefonicamente informazioni personali, anagrafiche e bancarie, così come è bene non aprire subito la porta di casa se non si è certi di chi stia bussando/citofonando. Allo stesso modo, è necessario prestare attenzione e non rischiare di farsi distrarre quando fuori casa si presentano due persone o anche più. Non solo. Tanti i consigli esternati per la prevenzione dei furti, con esempi pratici (togliere le chiavi dalla porta, chiudere sempre porte e finestre, installare allarmi da poter collegare anche con la Centrale Operativa della Caserma di Anagni), ed inoltre hanno rassicurato sulla costante presenza di pattuglie, incrementate soprattutto nelle ore serali, al fine di contrastare il fenomeno e garantire alla popolazione un maggior livello di sicurezza. Curare rapporti di buon vicinato è certamente un ottimo strumento per aiutarsi a vicenda. In tutti questi casi, quando non si sa cosa fare e ci si trova da soli, può essere molto utile semplicemente telefonare ad un parente e chiedere un aiuto o, meglio ancora, chiamare i Carabinieri al numero di emergenza 112 per ricevere un immediato ausilio telefonico e per avere il supporto di una pattuglia che potrà raggiungere l’abitazione e svolgere gli accertamenti necessari. Certo un valido aiuto soprattutto a Piglio sarebbe la presenza di un sistema di videosorveglianza, che può aiutare tantissimo l’attività delle forze dell’ordine, ma sembra che il Comune di Piglio, sia l’unico Comune in tutta la provincia a non averlo.