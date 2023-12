Polizia di Stato – Visita del Vice Capo della Polizia Gambacurta alla fiera “Più libri più liberi”

Nello stand della Polizia di Stato alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi” che si conclude oggi, visita del Vice Capo della Polizia per l’attività di coordinamento Prefetto Stefano Gambacurta che si è intrattenuto con gli esperti della polizia scientifica, della polizia postale e delle comunicazioni e della polizia stradale che in questi giorni sono stati a disposizione dei visitatori per rispondere ai quesiti dei più curiosi e a far conoscere la loro attività. Ospite fisso un poliziotto “a quattro zampe” di nome Fester con la sua conduttrice.

Protagonista dell’ultima giornata anche il campione di nuoto artistico delle Fiamme Oro Giorgio Minisini, autore del libro Il maschio. Come inseguire i sogni senza perdere se stessi, in cui l’atleta racconta la sua storia, il suo percorso e il suo ruolo da pioniere in una disciplina fino a poco tempo fa prettamente femminile.

Inclusione e solidarietà sono l’obiettivo di tutte le pubblicazioni istituzionali esposte allo stand: l’intero ricavato viene infatti devoluto al Piano Marco Valerio del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato che sostiene le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi malattie degenerative.