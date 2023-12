ELEZIONI RSU/RLS AZIENDA APLEONA FROSINONE: RISULTATO STRAORDINARIO PER L’UGL

Risultato straordinario per la UGL alle elezioni per il rinnovo delle RSU e RLS all’Apleona di Frosinone, società multiservizi, Cantiere ABB Sace. Le elezioni svoltesi nei giorni scorsi hanno visto la vittoria dei candidati del sindacato che, per la prima volta, entra con la sua rappresentanza nello stabilimento. L’UGL si è aggiudicata, infatti, due dei tre seggi RSU a disposizione, eleggendo Monia Mizzoni e Leonardo Quattrociocchi.



Soddisfazione è stata espressa da parte della Segreteria provinciale: “Questo risultato – commenta il Segretario Generale UGL Enzo Valente – sommato a quelli altrettanto straordinari ottenuti lo scorso mese nei rinnovi delle RSU in importanti aziende del comparto chimico, dimostrano la grande crescita della UGL a livello provinciale. Il risultato in Apleona (Cantiere ABB) è il frutto di un lavoro che va avanti da oltre due anni con la Carovana dei Diritti, affinché anche in provincia si concretizzi una nuova coscienza del lavoro anche in un settore come questo, dove ci sono enormi sacche di sfruttamento, nel quale gli stipendi proposti sono spesso al limite del ridicolo, dove le ingiustizie sociali sono all’ordine del giorno. L’iniziativa della Carovana dei Diritti riprenderà a gennaio per una forte sensibilizzazione che interesserà tutte le più importanti basi logistiche del nord della provincia Faccio i miei complimenti agli eletti – conclude Valente – augurando loro buon lavoro. La Segreteria sarà al fianco delle RSU in questo difficile percorso perché vogliamo cambiare il comparto e ridare dignità a tutti gli operatori del settore”.