Confesercenti Latina: A Natale acquistiamo nei negozi di prossimità!

Siamo ormai entrati nel pieno delle festività natalizie. Addobbi, presepi e alberi di Natale ci avvolgono e si comincia a pensare ai doni di Natale ed è importante sostenere una economia locale. È importante acquistare nelle attività commerciali di prossimità, nelle nostre Città, nel negozio vicino casa o comunque sostenere quelle attività che reinvestono nella comunità locale.

Secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos, presentato qualche giorno fa nel corso dell’Assemblea nazionale di Confesercenti, quest’anno la spesa prevista per il “regalo natalizio” è aumentata rispetto allo scorso anno, ovvero si stima una media di 223 euro, un 13% in più rispetto al 2022.

Certo l’inflazione fa il suo gioco ed il 43% degli italiani dichiara di voler contenere le spese natalizie, contro il 47% dello scorso anno.

Ma quali sono le intenzioni di acquisto?

Secondo l’indagine, al primo posto con un 51% l’abbigliamento seguito dai prodotti di profumeria con un 45%, libri per il 44%, giochi per il 38%, accessori moda per il 33%, gastronomia per il 29%, per il 24% gli orientamenti sono verso prodotti tecnologici e gioielleria, il 20% è orientato su arredamento, calzature e videogiochi mentre il 10% ha intenzione di regalare viaggi e vacanze.

Il Natale è certamente una festa “magica” e coinvolgente, ma può anche essere un momento difficile per chi si trova in solitudine. Cerchiamo sempre di coinvolgere chi, vicino a noi, si trova in disagio e facciamo Comunità.