Integrata e più interessante l’offerta

Filettino, Al via il secondo avviso per la gestione degli impianti di Campo Staffi

Il primo bando per la gestione degli impianti sciistici di Campo Staffi per l’anno 2023/24, indetto dal Comune di Filettino con scadenza il 28 di novembre è andato deserto, come annunciato dall’Ente comunale guidato dal Sindaco Paolo De Meis gli impianti da un punto di vista tecnico sono pronti ad aprire, e da ieri (5 dicembre) è stato indetto un nuovo avviso, con delle novità. Sono state invitate a partecipare a questo nuovo bando 47 società idonee, rispetto alle 46 del precedente e la scadenza di questo nuovo bando è fissata a 10 giorni, nel suo contenuto sono state tolte alcune incombenze al futuro gestore, delle quali si farà carico il Comune. Nel particolare nella gestione dei bagni, quindi per ciò che riguarda il consumo energetico, acqua e pulizie se ne occuperà il Comune, e si occuperà a proprie spese anche dell’esame magneto induttivo delle funi, infine anche per l’acquisto dei materiali relativi alle piste. “Siamo fiduciosi –sottolinea il Sindaco Paolo De Meis- che a breve si aprirà ufficialmente la stagione sciistica di Campo Staffi con un nuovo gestore. Con le modifiche a questo secondo bando, si da un’offerta più allettante a chi vuole presentare la propria candidatura. L’impegno che quest’Amministrazione sta investendo sull’apertura degli impianti è lodevole e reale, la manutenzione è stata effettuata in modo ineccepibile nel rispetto dei tempi che ci eravamo dati, e ciò è fondamentale”.