Colfelice festeggia i suoi 100 anni

Gianluca Quadrini presente alla manifestazione

Oggi le celebrazioni per i 100 anni del Comune di Colfelice. Un evento molto sentito che ha visto una grande partecipazione delle istituzioni tra

cui il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ringrazia l’amministrazione e il sindaco, Bernardo Don Francesco e si sofferma su quanto questa cerimonia sia significativa per tutta la comunità di Colfelice -“quello di oggi è stato un momento molto significativo per l’intera comunità e per tutto il nostro territorio. Un momento per

apprezzare ciò che è stato fatto ma anche un insegnamento per le future generazioni a non dimenticare le proprie radici e costruire su queste il proprio futuro. Un grazie all’amministrazione comunale di Colfelice e al suo sindaco, Bernardo Don Francesco che dal 1970 si dedica al suo paese in maniera ineccepibile. Un vero esempio di Stato e di Istituzione per tutti noi.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini