Appuntamento con la Tombolata Vivente

Pofi, Un momento giocoso avvolto dalla calda atmosfera natalizia

Cosa può accadere se al gioco natalizio più iconico della tradizione napoletana si unisce la magia dello spettacolo dal vivo e la location di un borgo incantato? É quello che si può scoprire domenica prossima (10 dicembre) a Pofi, con la Tombola Vivente, o meglio la “Tombolata Vivente…a Colori – 𝙐𝙣𝙖 𝙏𝙤𝙢𝙗𝙤𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙡’𝙄𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚”, ”, giunta alla sua II° edizione, a cura dell’Ass. Pofi a Colori con la collaborazione dell’𝗔𝘀𝘀. 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗮 e il Gruppo Peter Pan. L’appuntamento è alle ore 16:00 in piazza Vittorio Emanuele, dove i giocatori si ritroveranno per la formazione delle squadre e per partire alla ricerca dei numeri per completare la tombola. I protagonisti assoluti, saranno gli “Anima Tombola”, pronti ad animare il “Sacchetto Gigante”” prima di essere guidati dall’immancabile “Mano Animata”, sostenuta dalle mani amiche delle 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵𝘪 𝘓𝘐𝘚, verso il “Tabellone Gigante”. La tombolata è completamente gratuita ed in palio ci sono ricchi premi. L’atmosfera natalizia avvolgerà questo momento giocoso, che sarà anche un’occasione da non perdere per visitare i tanti tesori nascosti che Pofi custodisce.