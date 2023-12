POLO PASSEGGERI GRUPPO FS, PRESENTATA LA TRENITALIA WINTER EXPERIENCE 2023: L’OFFERTA NEL LAZIO

orario invernale al via dal 10 dicembre

più posti a sedere e treni nuovi per i pendolari del Lazio

debutta il primo treno di FS Treni Turistici Italiani che collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo

Presentata oggi a Milano la Winter Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e dalla neonata società Treni Turistici Italiani. Le novità, al via da domenica 10 dicembre, illustrate da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, mirano a sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e attrattiva, offrendo collegamenti per le mete turistiche di neve e montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani, per viaggiare in modo sostenibile e in totale comfort e sicurezza.

Novità per il lazio

Più posti a sedere, treni nuovi e modifiche di orario per venire incontro alle richieste dei passeggeri. Queste le principali novità che riguardano i Regionali nel Lazio.

Sulle linee FL7 Roma – Napoli e FL6 Roma Frosinone Cassino, alcuni treni effettuati con Vivalto passeranno dalle attuali 6/7 carrozze a 8, con 35.000 posti a sedere in più (+25% rispetto all’orario 2023).

Sulla linea Terni – Rieti – L’Aquila aumenteranno i treni con flotta Blues con un incremento di 420 posti a sedere (+21% rispetto all’orario 2023). I Blues, treni ibridi di ultima generazione, sono capaci di viaggiare con motori diesel su linee ferroviarie non elettrificate, con motore elettrico e batteria su quelle elettrificate, consentendo non solo di ridurre le emissioni inquinanti ma anche quelle acustiche.

Le modifiche di orario sono state fatte per soddisfare le istanze di alcuni clienti come, per esempio, sulla FL3 Roma – Viterbo dove la richiesta è stata fatta da alcuni istituti scolastici.

Inoltre continuerà per l’intero anno il graduale ingresso dei nuovi treni Rock a 6 casse.

Vacanze in montagna e mercatini di natale con il Polo Passeggeri

Per molti, “inverno” significa montagna e neve, per questo il Polo Passeggeri ha rafforzato i collegamenti con le località ad alta quota.

Dal venerdì alla domenica sarà possibile fare viaggi diretti ad alta velocità da Roma per Oulx e Bardonecchia. Due nuovi Frecciarossa al giorno per Trento, Rovereto e Bolzano da Roma per un totale di 12 Frecce al giorno.

Tornano i due collegamenti diretti nel weekend con Intercity Notte per San Candido e le altre principali mete turistiche del Trentino-Alto Adige nella tratta Roma-Bolzano che verrà prolungata anche alle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico, Dobbiaco e, appunto, San Candido.

Dal 15 dicembre, inoltre, si potrà viaggiare con il nuovo “Espresso Cadore”, il primo treno notturno di FS Treni Turistici Italiani che, fino al prossimo 25 febbraio, collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo. I passeggeri del nuovo convoglio potranno viaggiare tra la Capitale e le Dolomiti con alti livelli di comfort.

Maggiori collegamenti tra le principali città d’Italia

Il Frecciarossa aumenta velocità e frequenza per permettere ai passeggeri di raggiungere le principali città d’Italia più rapidamente e in comodità. Otto nuove Frecce collegheranno Milano e Roma, di cui due in 2 ore e 50 minuti senza fermate intermedie, per un totale di 100 treni al giorno. Quattro nuovi Frecciarossa collegheranno Torino e Roma e altri due Roma e Napoli.

Per chi volesse scoprire i siti archeologici, ogni domenica, fino a giugno 2024, sarà disponibile il Frecciarossa per Pompei.

Una stagione invernale all’insegna dell’intermodalità

Il Polo Passeggeri sta lavorando per garantire alla clientela un servizio sempre più intermodale, che veda treni, bus, aerei e navi più connessi tra loro. Tra le novità di quest’anno, oltre ai Freccialink – il servizio di Frecciarossa+bus in un’unica soluzione di viaggio –– e al MediopadanaLink – il servizio che consente di raggiungere Parma con cambio a Reggio Emilia AV anche da Roma – è attiva la collaborazione con ITA Airways, grazie alla quale è possibile acquistare un volo verso destinazioni europee e intercontinentali in combinazione con i treni dell’alta velocità di Trenitalia e Leonardo express da e per Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci, fare il check-in al desk dedicato nella stazione ferroviaria dell’aeroporto e volare verso destinazioni internazionali e intercontinentali, escluse le tratte domestiche, tutto con un solo biglietto combinato aereo+treno.

Le promozioni invernali

Viaggiare sui Frecciarossa in inverno sarà più conveniente grazie alle numerose offerte pensate per tutti. ConFrecciaDAYS sconti fino al -70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con i Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con FrecciaSENIOR gli over 60 potranno acquistare biglietti a partire da 29 euro. Spazio anche ai giovani che fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro. Le famiglie invece con l’offerta FrecciaFAMILY potranno far viaggiare gli under 15 gratis, mentre gli adulti con una riduzione del 50%. Inoltre, per chi si sposta con il suo amico a quattro zampe, per tutte le festività natalizie (fino all’8 gennaio 2024) i cani viaggeranno gratis sulle Frecce e Intercity.

Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; lo speciale A/R Weekend, con partenza il sabato e ritorno la domenica, con lo sconto del 40%; Me&You per risparmiare fino al 50% quando si viaggia in 2; Bimbi Gratische dà la possibilità alle famiglie composte da 2 fino a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente mentre agli adulti con lo sconto del 40%. Per rendere ancora più confortevole e divertente il viaggio dei più piccoli, Trenitalia ha attivato una collaborazione con Loquis per dar vita a “Travel Kids”, una nuova serie di podcast pensata per i bambini in viaggio, che sarà disponibile a breve nella sezione Intercity già presente nell’app Loquis.

Gli under 30 iscritti alla loyalty X-GO (l’iniziativa gratuita dedicata ai viaggi su Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere Cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70%, mentre gli over 60 iscritti alla loyalty X-GO fino al 50%. Inoltre, chi ha la loyalty X-GO potrà partecipare al concorso “Very X-Mas” che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno (tra cui voucher multi-brand, voucher per cinema e premi ferroviari, come i buoni sconto dal valore di 5 euro per viaggiare con Intercity).

Per Ferrovie del Sud Est le promozioni previste durante l’orario invernale sono Comitiva Ordinaria rivolta a gruppi di 10 passeggeri che potranno viaggiare con uno sconto del 10%; School Group Regio dedicato a gruppi scolastici e universitari di almeno 10 persone che prevede una riduzione del prezzo del 20% e due biglietti gratis ogni 10 persone (sono comprese le Università della terza età, le Università Popolari, le Accademie e gli Istituti di formazione); Pass 3 e 5 giorni che ti permettono di viaggiare senza limiti per 3 o 5 giorni consecutivi in seconda classe sui treni e bus FSE.

Busitalia Veneto, in collaborazione con il Comune di Padova, ha introdotto un abbonamento urbano speciale a soli 10 euro valido dal 1° dicembre al 7 gennaio 2024, denominato Promo Natale 2023. Con l’App QuiBUS Veneto, dal 20 novembre fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sarà possibile acquistare biglietti per QUIBUS Padova Notte a €0,50 (invece di €2,20). QuiBUS Schiavonia, dal 20 novembre fino ad esaurimento fondi, renderà possibile fruire gratuitamente del servizio scaricando l’App QuiBus. Promozione speciale per il servizio QUIBUS Ospedali di Padova: il prezzo del biglietto per fruire di tali servizi è fissato a €0,50 e sarà disponibile dal 1° dicembre fino ad esaurimento fondi. Dal 23 dicembre, per facilitare la mobilità a Rovigo verrà attivato il nuovo servizio autobus QUIBUS Rovigo che permetterà di acquistare biglietti a €0,50.

Busitalia, in collaborazione con il Comune di Terni, ha lanciato uno speciale titolo di viaggio denominato «Promo Urbano Terni»: dal 13 di novembre al 31 marzo 2024 sarà possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblico al prezzo speciale di soli €0,50, anziché €1,30.

Busitalia pensa anche agli studenti: grazie ad un accordo con l’azienda di trasporto Minimetrò, con la Regione Umbria, il Comune di Perugia, Università degli Studi di Perugia e Università per Stranieri di Perugia, viene proposto un abbonamento agevolato che consente di viaggiare in tutta l’Umbria, fino al 30 settembre 2024, a soli €60.