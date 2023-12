Confesercenti e il Gruppo Banca Popolare del Lazio a sostegno delle imprese locali

Sottoscritto nuovo protocollo di collaborazione

Nuova iniziativa della Confesercenti per sostenere imprese ed attività nell’accompagnamento al credito.

“È stato siglato un protocollo di intesa tra il Gruppo Banca Popolare del Lazio Blu Banca e Confesercenti Roma e Lazio finalizzato al sostegno Piccole e Medie Imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi dei nostri territori. L’accordo siglato ha l’obiettivo di agevolare il nostro tessuto economico locale, per cogliere le nuove sfide di questa era di post pandemia e di grave instabilità internazionale. La collaborazione prevede inoltre, l’organizzazione di eventi, seminari, workshop e convegni su temi di interesse del settore come la digitalizzazione, la sostenibilità, il passaggio generazionale ed i fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nostro ruolo di Banca di prossimità ci pone in naturale sinergia con il mondo delle piccole e medie imprese, ha dichiarato Massimo Lucidi Presidente del comitato Esecutivo del Gruppo Banca Popolare del Lazio. Le nostre Banche; Banca Popolare del Lazio e Blu Banca vogliono avere un ruolo di ascolto e riferimento per le piccole e medie imprese del commercio laziali, al fine di sostenere i progetti di business locali e contrastare il pericolo della desertificazione delle attività commerciali nei piccoli centri e nelle zone periferiche delle grandi città. Difendere il ruolo essenziale del piccolo commercio di vicinato è importante e si sposa perfettamente con la nostra mission di Banca locale e di prossimità

Le PMI associate a Confesercenti sono un patrimonio dei nostri territori da valorizzare e tutelare, ha dichiarato Valter Giammaria, Presidente della Confesercenti del Lazio. Il rapporto con il sistema del credito ed il mondo delle PMI notoriamente non è sempre facile. Fare rete sul territorio assicurando la giusta rappresentanza degli interessi delle PMI è la nostra Mission, e siamo convinti che questa convenzione sarà foriera di soddisfazione e buoni frutti sia per i nostri associati che per il Gruppo Banca Popolare del Lazio.

Questo nuovo accordo va ad integrarsi con gli strumenti di supporto come la “Cassa del Microcredito” e il Confidi “Italia Comfidi” e l’assistenza alle nuove imprese e start up.

Informazioni e assistenza si possono avere contattando l’Ufficio “Confesercenti” di Latina al numero tel 0773.284550 – Cell. 331.8659785 mail: segreterialatina@confesercentilazio.com. Confesercenti Latina è in Via Eugenio di Savoia 5.