Con Delibera del 30 novembre 2023 la Giunta Comunale di Alatri ha proceduto a rendere esecutivi gli indirizzi di Consiglio Comunale emanati in tema di aree di sosta a pagamento

Nello specifico sono stati istituiti: l’abbonamento alla sosta “annuale”, che avrà un costo di euro 180,00 un notevole risparmio per chi si abbona ogni mese e l’abbonamento alla sosta “giornaliero”, che avrà un costo di euro 5,00.

Queste due nuove forme di abbonamento da una parte hanno la finalità di favorire tutte le persone residenti e quelle che svolgono la loro attività lavorativa all’interno del Centro Storico di Alatri e nelle immediate adiacenze, dall’altra i turisti che si recano ad Alatri in modo che siano invogliati a rimanere più a lungo a visitare le bellezze della nostra Città. L’abbonamento mensile, poi, è stato rimodulato portandone il costo da euro 20,00 a euro 18,00 mensili.

È stata deliberata l’esenzione del pagamento della sosta per i veicoli classificati come “elettici” e “ibridi”. Tale esenzione sarà consentita, però, solo dopo aver accreditato la targa del veicolo per il Comando di Polizia Locale. Le procedure per tale accreditamento saranno predisposte e comunicate dal Comando di Polizia locale stesso.

Come già deciso con precedente Delibera di Giunta 124 del 2022, è stata confermata la completa esenzione dal pagamento della sosta per i veicoli a servizio di persone titolari di tesserino invalidi.

Con l’occasione è stato dato indirizzo agli uffici amministrativi interessati di mettere ordine per quel che concerne tutte le aree destinate alla sosta a pagamento, nonché tutte le aree destinate alla sosta nel Centro Storico di Alatri e nelle sue immediate adiacenze. Grazie al lavoro posto in essere dal Comando di Polizia Locale, congiuntamente con personale tecnico dell’Ufficio Tecnico-Settore Manutenzione e al supporto di personale del Settore Anagrafe-Ufficio elettorale, sono stati individuati puntualmente tutti gli stalli di sosta presenti nelle aree interessate, con indicazione precisa della loro natura (“blu”, bianchi, bianchi a disco orario, invalidi etc.). Sono state sentite nel merito diverse associazione che si occupano dell’assistenza alle persone disabili e, recepite le loro indicazioni, sono state apportate modifiche riguardanti posizionamento e ubicazione degli stalli destinati ai titolari di tesserino invalidi.

L’Ufficio Tecnico-Settore Manutenzione ha già proceduto a individuare la ditta e a impegnare le risorse necessarie e, nella prossima settimana, inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica per quel che concerne le aree di sosta di tutto il Centro di Alatri. Tali lavori, insieme all’installazione di 5 nuovi parcometri di ultima generazione che consentono il pagamento anche attraverso POS e carte di credito, sono finalizzati al riordino della sosta nell’area storica di Alatri. In tale ottica la prossima assunzione di tre nuovi agenti presso il Comando di Polizia Locale che potenzieranno i servizi di controllo, vuole dare concretezza agli intendimenti di questa Amministrazione tendenti a migliorare il decoro e l’ordine all’interno di una delle aree più importanti e belle di Alatri, nonché a contrastare le pessime abitudini di “sosta selvaggia” che purtroppo la riguardano.