Strappato dalla mamma tra urla e pianti: il piccolo di Ischia portato in casa famiglia. Il sindaco: “Preso come un delinquente”

ROMA – È ‘stato ‘preso’ alla presenza delle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, il bambino di Ischia. Presente anche il sindaco del comune di Lacco Ameno, di Ischia. Oggi era fissata l’udienza al Tribunale di Napoli per decidere del prelevamento e collocamento del minore in casa famiglia. La madre, che aveva presentato denuncia per molestie sul bambino da parte del padre biologico, procedimento archiviato, era stata considerata dai servizi sociali ‘alienante’ e ostativa alla bigenitorialità.

