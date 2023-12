“Nella testa del campione”, successo per il seminario Opes all’ex Cinema Enal di Latina Scalo

Come sviluppare una mentalità vincente e superare le difficoltà generata la nostra testa. Un approccio vincente per cimentarsi nell’attività sportiva in generale e nella gara in particolare.

Questo il motivo conduttore del seminario di coaching organizzato da Opes, patrocinato dal Comune di Latina e rivolto alle società sportive e non solo. Un’ ottima risposta dalla platea della Casa di quartiere – ex Cinema Enal a Latina Scalo. Evento gratuito, dal titolo “Nella testa del campione”, condotto magistralmente sul palco dal mental coach Marco Delle Fontane.

Il professionista ha ribadito il quesito della vigilia: “Se prendiamo i più grandi campioni dello sport – prosegue Delle Fontane – qualunque questo sia, dai vari Djokovic, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan o Valentino Rossi, ciò che li distingue e gli permette di rimanere ai vertici per anni è un fattore: la propria mentalità e l’abilità di saper cavalcare i momenti peggiori e trarne vantaggio”.

E’ stata l’occasione per potenziare il mondo dell’associazionismo, attraverso un momento di vero approfondimento nell’ambito della formazione sportiva e di promozione socio educativa. Tra i relatori l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato e il presidente della Consulta Comunale dello Sport Daniele Valerio. E’ emerso un nuovo modo di comunicare lo sport, per aumentare la forza che viene da dentro e aumentare le possibilità di vittoria per gli atleti. “Sono molto entusiasta di questo momento di confronto e crescita complessiva – dichiarato l’assessore Andrea Chiarato –, come amministrazione comunale siamo sempre pronti a promuovere eventi simili”. Comune di Latina rappresentato nell’occasione anche da diversi consiglieri.