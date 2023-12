Meloni alla Cop28: “Serve una transizione ecologica non ideologica”

La presidente del Consiglio al summit di Dubai: “Abbiamo tracciato la strada di neutralità al carbonio entro il 2050”

ROMA – “L’Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione in modo pragmatico, con un approccio che rispetti la neutralità tecnologica, libero da radicalismo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in plenaria alla Cop28. “Se vogliamo essere efficaci serve una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, una transizione ecologica non ideologica”.

MELONI: SIA SVOLTA SUL CLIMA, AGIRE IN MODO RAGIONEVOLE E CONCRETO

Per la presidente del Consiglio “è un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l’obiettivo è lontano, la Cop28 deve essere una svolta. Ci viene chiesto di fissare una chiara direzione e agire in modo ragionevole ma concreto”.

