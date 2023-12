Giornata delle Persone con Disabilità, domenicail Ministro del lavoro in visita da PizzAut a Monza 

Calderone: “Accessibilità e inclusione per superare ogni barriera e creare opportunità”

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sarà domani a Monza, alle 11.30, per visitare la sede di PizzAut, Associazione impegnata nell’inclusione attiva dei ragazzi autistici.

“L’inclusione in contesti di lavoro può essere una grande occasione per cambiare la vita delle persone, garantendo dignità e piena autonomia tramite il lavoro e la realizzazione personale. Dobbiamo stimolare tutti le iniziative virtuose di inclusione attiva e lavorare con impegno per superare ogni tipo di barriera, da quella culturale a quella architettonica, per creare le opportunità necessarie per tutti, con uguali diritti e doveri”, commenta il Ministro Calderone. Che aggiunge: “Includere di più contribuisce a rafforzare il tessuto economico e ad arricchirlo del contributo di tutti. Sono sicura che i risultati sapranno ripagare tutti i soggetti coinvolti in un impegno giusto ed intelligente, che fa bene alle persone e che fa bene alle imprese”.