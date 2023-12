Concluse le opere di manutenzione sugli impianti di Campo Staffi

Filettino, A breve sarà pubblicato il secondo avviso per una gestione transitoria

Sulla situazione legata all’apertura degli impianti di Campo Staffi, sono tante le esternazioni che in questi giorni si sono alternate, dopo che la gara di affidamento per la gestione invernale emanata dal Comune è andata deserta. Nel frattempo mantenendo fede a quanto dichiarato in precedenza, sono continuate le opere di manutenzione degli impianti e preparazione delle piste che si sono concluse, come confermato in un comunicato della Casa Comunale emesso in mattinata. “Il collaudo degli impianti sciistici di Campo Staffi –si legge nella nota- è stato effettuato con successo, nonostante le difficoltà derivanti da una serie di variabili, di cui avremo modo di parlare a tempo debito. La nostra programmazione ci aveva portato a dichiarare che gli impianti sarebbero stati pronti per i primi di dicembre e così è stato. Campo Staffi è quindi pronto per l’apertura. Ringraziamo il direttore di esercizio, il capo servizio, le squadre di manutenzione ed i tecnici per il lavoro svolto. Stante le polemiche cui abbiamo assistito in questi giorni, puntualizziamo che abbiamo scelto di pubblicare l’avviso per la gestione di Campo Staffi, solo a manutenzioni avviate, per fare un avviso realistico ed evitare di esporre l’Ente ad ulteriori eventuali problematiche, dimostrando così senso di responsabilità. Va anche considerato che il nuovo codice degli appalti ha modificato il precedente ed è stato necessario studiarlo attentamente, prima di procedere con l’avviso. A breve sarà pubblicato il secondo avviso per una gestione transitoria che sia propedeutica ad una gestione solida la quale può avvenire soltanto attraverso la redazione di un business plan ed un affidamento a lungo termine (auspichiamo trentennale). Conosciamo le criticità e le potenzialità di Campo Staffi e ce la stiamo mettendo tutta affinchè possa tornare ad essere uno dei luoghi più ambiti dagli sciatori e dagli amanti della montagna”.