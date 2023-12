Roma, via Condotti si illumina di diamanti dorati

Le luminarie natalizie sono state finanziate da Renaut Italia

ROMA – Una fila di diamanti dorati da largo Goldoni e via del Corso fino a piazza di Spagna. È il ‘regalo di Natale’ a via Condotti e a Roma da parte di Renault Italia, che ha finanziato le luminarie di quest’anno in una delle strade dello shopping più famose del mondo. Ad accenderle, davanti a una folla di centinaia tra cittadini e turisti, è stato il sindaco Roberto Gualtieri, insieme al presidente dell’Associazione Via Condotti, Gianni Battistoni e all’ad di Renault Italia, Alessandro Fusilli, insieme all’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, e alla presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi. Madrina dell’evento l’attrice Laura Chiatti.

L’accensione delle luci – installate anche nelle tre traverse di via Condotti – è stata accolta da un concerto della banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Oltre ai diamanti di via Condotti, Renault ha sponsorizzato anche l’installazione di dieci alberi di Natale in dieci luoghi della periferia di Roma: alti 6 metri, ecologici e con luce a led, gli abeti saranno a Ostia, Bastogi, Pigneto, Infernetto, San Basilio, Torre Spaccata, Tor de’ Cenci, Tor Marancia, Villa Lazzaroni e via dei Romanisti.

“La bellezza salverà il mondo e noi con la bellezza abbiamo sempre avuto a che fare. Crediamo che dare tempo di qualità alle persone sia una missione importante che va ben oltre la tecnologia, e la bellezza è un bel pezzo della qualità della vita di tutti“, le parole di Fusilli. Ecco perché, ha spiegato, “quando si è presentata l’opportunità di illuminare una passeggiata nella città più bella del mondo, l’abbiamo voluta cogliere. Queste luci hanno un effetto splendido di notte quando sono accese, ma anche di giorno con il sole che si rifletterà tra queste installazioni a forma di diamante. Inoltre, il nostro impegno è arrivato anche in periferia con 10 alberi di Natale in 10 quartieri diversi”, ha concluso Fusilli.

Per Gualtieri “è un piacere essere qui per accendere delle luminarie che si preannunciano spettacolari nel Tridente più bello del mondo. Grazie a Renault anche per i dieci alberi di Natale nelle dieci piazze di periferia, che sono un segnale importante perché dobbiamo illuminare tutta la città”. Tutto questo, ha evidenziato il primo cittadino, “non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro che l’assessore Onorato e la presidente Bonaccorsi stanno facendo, attraendo investimenti da tutto il mondo. Lavoriamo tutti insieme per dare ai romani un Natale gioioso in cui ci si possa godere la città, che noi cerchiamo di rendere ancora più bella e accogliente”.

