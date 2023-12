In Romagna neve anche a 500 metri, temperature in calo ovunque

Piogge e temporali sparsi, ma anche schiarite

ROMA – Cala la temperatura e si abbassa la quota a cui si vede la neve. Le previsioni per oggi 1 dicembre del Centro Meteo Italiano.

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi; neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest con ampie schiarite, ancora maltempo intenso altrove con quota neve in calo fin verso i 500-800 metri sulle Alpi. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est e sulla Romagna con neve fino a 500 metri, ampie schiarite altrove.

AL CENTRO



Al mattino piogge e temporali sparsi sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso altrove. Migliora il pomeriggio con cieli poco nuvolosi e residue nevicate in Appennino dai 1300 metri. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili isolati piovaschi in Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo del tutto stabile con maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it