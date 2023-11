Rieti: Nuovi asfalti nella Piana Reatina: circa 48.000 mq di asfalti stesi

Si sospendono i lavori per la pausa invernale, completata oltre la metà dell’intervento previsto

Con la conclusione dei lavori odierni saranno circa 48.000 i mq di nuova pavimentazione stradale ultimata nella Piana Reatina, oltre metà dell’intervento complessivo previsto. Da domani i lavori saranno sospesi, per permettere gli ultimi allacci alla rete del metano e per le

temperature atmosferiche previste che non permetterebbero l’esecuzione di lavori a regola d’arte e destinati a durare nel tempo in massima efficienza. Continuerà invece nei prossimi giorni e fino a completamento di tutto quanto fino ad ora realizzato, nei giorni in cui le condizioni atmosferiche ed in questo caso soprattutto la pioggia lo consentirà, l’apposizione della segnaletica orizzontale.