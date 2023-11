Il 30 novembre l’Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale all’illustrazione del Bilancio Sociale 2022 di INPS, alla presenza delle parti sociali e di tutte le rappresentanze istituzionali. “Sono due, dichiara l’Assessore, i dati fondamentali emersi nel corso della mattinata, che riteniamo vadano attentamente approfonditi da chi è preposto a governare pro tempore la cosa pubblica: il primo è il progressivo invecchiamento della popolazione con conseguenti ripercussioni sociali ed economiche, per la necessità di offrire prestazioni e servizi di natura previdenziale e assistenziale che l’Istituto è tenuto a supportare. Questo obbliga tutti, in particolare gli enti locali, ad una riflessione sulla necessità di rivedere anche la fiscalità municipale. D’altro canto, l’abbassamento dell’indice di natalità, che fa registrare in segno negativo il rapporto tra i nuovi nati e coloro che invece vengono a mancare, e non compensato dalle dinamiche migratorie, obbliga le Istituzioni tutte a rivedere le politiche a favore dei giovani, con azioni concrete di convincimento nel medio lungo periodo per convincerli a restare a studiare e lavorare nelle nostre città e nella nostra Nazione. Lo spopolamento delle nostre aree interne si pone inoltre come ulteriore elemento su cui la politica si dovrà interrogare nel prossimo futuro”.