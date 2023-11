A Scuola con Legalità – L’ Associazione ARGOS incontra le scuole

Seconda tappa del percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia

Continua senza sosta il percorso delle Buone Azioni con il progetto ” a Scuola con Legalità “, ideato e promosso dal Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia. Delegazione guidata da Guerrisi e Zilli rispettivamente Presidente e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia.

Una mattinata dedicata ai bambini della 4^ elementare dell’Istituto Giuseppe Bagnera di Roma plesso Cuoco, del percorso educativo e formativo, per stimolare i giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica.

Tra gli interventi dell’ Avv Vittorio Palamenghi ( Osservatorio Nazionale Sicurezza e Legalità dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia ), Angelo Maria Sferrazza ( attore regista che ha intrepretato il cortometraggio di successo Il Giovane Giudice – Rosario Livatino e socio Associazione ARGOS Forze di POLIZIA) il Direttore del Museo delle Cere dott. Fernando CANINI.

Molto attesa dai bambini e non solo è stata la presenza del Nucleo Radio Mobile di Roma dell’Arma dei Carabinieri con la nuova Alfa Romeo Tonale equipaggio al completo con due militari e la presenza del Tenente Nicola Bonino, interagendo con i studenti, nella simulazione di attività e procedure di controllo del territorio, simulazione dell’etilometro precursore (per controllare la concentrazione di alcool nel sangue della persona velocemente e con precisione), ovviamente il tutto a misura di bambino.

Grande successo della lodevole e nobile iniziativa, la presenza dell’Arma dei Carabinieri e in altre occasioni le Forze dell’Ordine tutte, testimoniano la vicinanza ai cittadini non solo per garantire la Democrazia e la nostra Libertà, ma un perenne attaccamento ai più alti valori etici e morali , anche a rischio della propria vita.

𝗙𝗢𝗧𝗢 𝗱𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗘𝗡𝗧𝗜