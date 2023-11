Il Parco dei Monti Simbruini protagonista all’Università La Sapienza

Roma, Foppoli: “Un seminario di grande importanza sull’area verde più grande del Lazio”

Per domani giovedì 30 novembre, a partire dalle ore15.00, avrà luogo, sia in presenza che su piattaforma Google Meet, https://meet.google.com/gdp-dqrt-hht?hs=122&authuser=1 un convegno sul Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un evento organizzato dalla Sezione Laziale della Società Botanica Italiana , che in presenza si svolgerà nell’Aula Giacomini, Dipartimento di Biologia Ambientale (ex Istituto di Botanica), dell’Università di Roma La Sapienza. Quest’evento è il 3° Seminario della rubrica: «Le aree protette del Lazio: Flora, Vegetazione, Paesaggio», avviato dalla Sezione Laziale della Società Botanica Italiana nel 2021, che riguarda esclusivamente le aree protette poste interamente all’interno della Regione. L’incontro inizierà con i saluti istituzionali del Dott. Vito Consoli (Direttore della Direzione Capitale Naturale Parchi ed aree protette della Regione Lazio); quindi seguirà il dott. Alberto Foppoli (Commissario dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini), e una serie d’interventi degli esperti ambientali in materia di vegetazione. “Quest’importante seminario –sottolinea il Commissario Alberto Foppoli- va ad incrementare le varie iniziative legate ai 40 anni del Parco Monti Simbruini nato nel 1983, e che oggi rappresenta l’area verde più grande del Lazio. Sarà un seminario di spessore, e di promozione per un territorio splendido, con una biodiversità molto importante”. Per assistere al seminario in presenza è necessaria la prenotazione. Per prenotarsi: sezione.lazialesbi@gmail.com o duilio.iamonico@uniroma1.it. Saranno accettate tutte le richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione al seminario dà diritto a 0,25 crediti formativi per gli studenti di Scienze Naturali + 0,25 per la relazione.