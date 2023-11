Il calcio come il rugby? In campo arriva il cartellino arancione: ok ai test sulle espulsioni temporanee

L’Ifab ha approvato i test anche in Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione

ROMA – Il calcio è ad un passo dall’introduzione delle espulsioni temporanee, in stile rugby. L’International Football Association Board (l’Ifab) ha approvato i test anche in Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione. Dovrebbero essere usate per falli tattici e proteste: si resta fuori dal campo per 10 minuti. Il cartellino “arancione”, insomma, per i falli troppo gravi per essere da giallo ma non troppo per le espulsioni da rosso.

Mark Bullingham, direttore dell’Ifab, ha dichiarato: “È chiaramente necessario sviluppare un protocollo. L’area che stavamo esaminando erano le proteste. Abbiamo parlato anche di altri ambiti, in particolare dei falli tattici. Penso alla frustrazione dei tifosi quando guardano un contropiede che viene fermato così. Si resterà 10 minuti fuori dal campo”.

