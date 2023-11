Violenza donne, l’App Viola ti protegge quando hai paura in strada: ecco come funziona

L’app non prevede solo il servizio di videocall 24/7 ma diverse funzioni pensate per aumentare il senso di sicurezza e strumenti utili in caso di emergenza

ROMA – Un’app che ti protegge quando hai paura in strada. “Un’app semplice, utile, innovativa. Ma prima di tutto, piena di amore”. Con queste parole Laura De Dilectis descrive l’app che da metà dicembre sarà disponibile su Apple Store e Google Play e che consentirà di poter richiedere direttamente una videocall con dei volontari disponibili 24h su 24 e tutti i giorni semplicemente spingendo un pulsante. De Dilectis è una piscologa ed è presidente dell’associazione no-profit che lavora per la sicurezza delle persone nelle strade e contro la violenza di genere DONNEXSTRADA e amministratrice delegata di V. Srl, società che rappresenta il servizio internazionale VIOLAWALKHOME.

Il servizio è offerto in tutta Europa e disponibile in 17 lingue. Attivo già da qualche anno ora integra la funzione dell’applicazione e la rapidità del collegamento.

La videochiamata, infatti, accompagna e sostiene chiunque non si senta sicuro per strada, previene gli approcci indesiderati e allontana i possibili aggressori. “Spesso alle 3 di notte non c’è nessuno da chiamare, questo servizio tranquillizza anche le persone che la ragazza ha intorno e la videochiamata può essere testimonianza di un’aggressione- spiega De Dilectis- nell’applicazione ci saranno anche amici e parenti che sono ‘live’ in quel momento”.

COME FUNZIONA L’APP?

L’app non prevede solo il servizio di videocall 24/7 ma diverse funzioni pensate per aumentare il senso di sicurezza e strumenti utili in caso di emergenza. Tra queste ci sono:

Videochiamate : Il cuore del servizio è la videochiamata che garantisce sia la visibilità per l’accompagnatore sia la prevenzione per l’utente.

: Il cuore del servizio è la videochiamata che garantisce sia la visibilità per l’accompagnatore sia la prevenzione per l’utente. Registrazione Video : La funzione di registrazione video genera una prova audiovisiva in caso di emergenza con la quale l’utente può scegliere se denunciare o meno il reato.

: La funzione di registrazione video genera una prova audiovisiva in caso di emergenza con la quale l’utente può scegliere se denunciare o meno il reato. Volontari : I volontari sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per accompagnare l’utente a casa e intervenire in caso di emergenza.

: I volontari sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per accompagnare l’utente a casa e intervenire in caso di emergenza. Chat : Nel caso in cui gli utenti non abbiano voglia di partecipare a una videochiamata, la funzione chat consente all’utente di accedere a tutte le funzionalità.

: Nel caso in cui gli utenti non abbiano voglia di partecipare a una videochiamata, la funzione chat consente all’utente di accedere a tutte le funzionalità. Mappe : L’App Viola è integrata con informazioni aggiornate sui Punti Viola (spazi sicuri con personale formato per intervenire). Durante gli spostamenti è possibile vedere quali luoghi circostanti sono stati verificati dalla comunità Viola.

: L’App Viola è integrata con informazioni aggiornate sui Punti Viola (spazi sicuri con personale formato per intervenire). Durante gli spostamenti è possibile vedere quali luoghi circostanti sono stati verificati dalla comunità Viola. Attivazione Vocale : Attiva le chiamate di emergenza e la geo-localizzazione dei tuoi contatti attraverso l’attivazione vocale.

: Attiva le chiamate di emergenza e la geo-localizzazione dei tuoi contatti attraverso l’attivazione vocale. Sistema di Allerta dei Contatti: Imposta un sistema di allerta per avvisare i tuoi contatti di emergenza del vostro percorso verso casa e del vostro arrivo.

COLLEGAMENTO CON LE FORZE DELL’ORDINE E GEOLOCALIZZAZIONE

Ecco altri strumenti utili dell’app:

Collegamento con le forze dell’ordine : Sia l’utente che l’accompagnatore possono collegarsi istantaneamente alle forze dell’ordine più vicine in caso di emergenza direttamente dalla schermata della videochiamata.

: Sia l’utente che l’accompagnatore possono collegarsi istantaneamente alle forze dell’ordine più vicine in caso di emergenza direttamente dalla schermata della videochiamata. Geolocalizzazione: Posizione precisa in modo che le forze dell’ordine possano raggiungere l’utente con la massima precisione e rapidità.

E SE NON POSSO SCARICARE L’APP?

Il servizio è disponibile anche su Instagram @violawalkhome. “Se succede qualcosa lo stesso, chi ti sta accompagnando chiama immediatamente le forze dell’ordine per intervenire, si spera sempre, il prima possibile. Quindi da una parte è subito segnalato dove ti trovi e in caso di processo c’è una prova video ed un testimone che era con te durante l’aggressione”.

COME FUNZIONA UN VIDEOCOLLEGAMENTO