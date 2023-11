L’Assemblea da parere favorevole al bilancio

Subiaco, Unanime il plauso per il commissario Alberto Foppoli

Presieduta dal Sindaco di Subiaco Domenico Petrini, presso la Porta del Parco, si è riunita l’assemblea del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, alla quale hanno partecipato gli amministratori degli otto Comuni ricadenti sul territorio, per esprimere il parere sulla proposta del bilancio 2024, che, dopo ampia illustrazione, è stata approvato all’unanimità. L’assemblea ha mostrato una grande apertura di credito verso il commissario straordinario dell’Ente Alberto Foppoli, alla prima assemblea dopo la sua nomina. L’incontro è stato molto costruttivo, ricco di proposte da parte dei Sindaci presenti e dal rappresentante dell’area metropolitana, volte a condividere azioni comuni, per la crescita economica e sociale del territorio, nella consapevolezza di appartenere a un’area protetta ricca di risorse naturalistiche. E’ emersa una bella sinergia tra gli amministratori comunali, che trovano nell’Ente Parco un collante forte e costruttivo per la crescita del territorio, grazie anche alla stimolante azione del commissario Foppoli. “Ringrazio i sindaci presenti -ha commentato il Commissario Alberto Foppoli- con l’ intento di assumere con tutte la comunità del parco l’impegno per lo sviluppo e promozione del tessuto sociale contestualmente alla salvaguardia degli ecosistemi”.