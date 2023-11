Fabrizio Corona racconta la verità sul divorzio Blasi-Totti: “Entrambi hanno tradito”

Il re dei paparazzi promette di fare i nomi degli amanti della conduttrice. Dell’ex numero 10 dice: “Ha sempre tradito, ha una visione patriarcale e non ha accettato i tradimenti dell’ex moglie”

ROMA – Tutti parlano di “Unica”, il documentario che racconta la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il film sta sbancando su Netflix e ora è Fabrizio Corona a raccontare come veramente sono andati i fatti. Lo fa con un video pubblicato sui suoi canali social e su quelli del suo sito Dillinger News.

Secondo il re dei paparazzi, “ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso”.

“Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora, ma l’ha sempre tradita, sempre“, dice Corona e spiega: “Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere“.

LA VERITÀ SUL RAGAZZO DEL CAFFÈ

“La seconda cosa certa- svela il 49enne- è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”.

