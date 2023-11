A Salsomaggiore donna uccisa dal marito con una mazza da baseball

La vittima è una donna di 66 anni di origine straniera

PARMA – Un nuovo femminicidio si è consumato oggi a Salsomaggiore, Comune termale in provincia di Parma. La vittima è una donna di 66 anni di origine straniera uccisa dal marito- suo connazionale- pare con una mazza da baseball. I soccorsi, giunti nell’abitazione della coppia, non hanno potuto fare nulla per la donna, deceduta in seguito ai traumi riportati. Il presunto omicida si trova nella caserma locale dei Carabinieri.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it