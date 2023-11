 Previsioni Meteo 28 Novembre 2023

Roma

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Generale miglioramento dal pomeriggio con nubi in transito e schiarite. Maggiori spazi di sereno dalla serata. Temperature comprese tra +9°C e +15°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora dal pomeriggio sui settori settentrionali, ancora precipitazioni altrove. Neve fino a 1400-1500 metri. Ampie schiarite in arrivo dalla serata.

NAZIONALE

AL NORDAl mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo precipitazioni lungo l’arco alpino con neve fino a quote collinari. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli soleggiati, ancora addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e foschie nella notte in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare e piogge da isolate a sparse. Migliora il pomeriggio con ampie schiarite ed ancora degli addensamenti sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Tra la sera e la notte ampie schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone anche sulla Sicilia, invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni ancora tra Campania, Calabria e Basilicata, stabile sul resto del Sud e sulle Isole con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

