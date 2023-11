Il Generale Mario Mori presenta la sua opera “M.M. nome in codice Unico”

Piiglio, Un libro che ricostruisce gli ultimi sessant’anni della storia d’Italia

Un appuntamento di grande spessore, quello previsto per sabato prossimo a Piglio, nella splendida cornice della nuovissima struttura “Al Piglio Maison de Charme”, per la presentazione del libro “M.M. nome in codice Unico” alla presenza dei due autori il Generale e Prefetto Mario Mori e l’avvocato Fabio Ghiberti. Un libro senza dubbio avvincente, che ricostruisce gli ultimi sessant’anni della storia d’Italia, attraverso l’analisi di un “Uomo di Stato” il generale Mario Mori. Il libro fa emergere quanto sia stato fondamentale quest’uomo per l’Italia in momenti cruciali: il terrorismo interno, il caso Moro, gli intrecci internazionali, la caccia ai grandi latitanti, il contrasto al terrorismo islamico, la mafia, l’economia criminale, raccontati da chi li ha combattuti, con qualche importante rivelazione: come si collocò l’Italia durante la storia repubblicana nello scacchiere mondiale, chi infiltrò le Brigate rosse, chi isolò Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel Paese che divora i migliori, che fine hanno fatto le indagini sui rapporti tra mafia, politica e impresa, perché Raul Gardini si suicidò. Il Generale Mori fondò un gruppo di élite dell’Arma dei Carabinieri il Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei carabinieri, (al ROS si uniscono anche il Capitano Sergio De Caprio (Ultimo), e il Colonnello Giuseppe De Donno) con cui ha combattuto la mafia in Sicilia, ha condotto l’operazione che ha portato all’arresto del boss Totò Riina, ha diretto i servizi segreti, ha subito un processo ventennale da cui è stato, infine, pienamente assolto in Cassazione. In questo libro il Generale Mori racconta in prima persona i principali eventi di questo percorso, da un uomo delle istituzioni che le istituzioni stesse hanno provato a infangare, la verità su sessant’anni di storia italiana. Sabato oltre agli autori saranno presenti: il Colonnello dei ROS Carabinieri Giuseppe De Donno, l’imprenditore Giovanni Negri, l’on. Luca Sbardella (FdI) ed il Sindaco di Aquino-Sottosegretario al Ministero della Cultura l’on. Vittorio Sgarbi.