Una serata dedicata ai successi del Canoanium Club Subiaco

Subiaco, Foppoli: “Un’importante realtà sportiva, in costante crescita e di grande orgoglio per il territorio”

Il Canoanium Club Subiaco è Associazione Sportiva Dilettantistica di Canoa, che nasce nel 1979 per volontà di un appassionato gruppo di canoisti fluviali. Da allora è stato un crescente di successi sportivi, diventando una grande realtà sportiva, con la duplice funzione di formare atleti di spessore, e di alimentare la passione per questo territorio al centro del quale scorre il fiume Aniene, splendido scenario per questo sport. A chiusura dell’anno sportivo 2023, nel pomeriggio di sabato, presso la Porta del Parco a Subiaco , l’Associazione Canoanium A.S.D., ha riunito i suoi dirigenti ed atleti per festeggiare i titoli nazionali ed internazionali conseguiti durante la stagione agonistica. A premiare gli atleti, erano presenti le autorità sportive per conto della FICK (federazione italiana canoa kayak) il Presidente Luciano Bonfiglio, il Presidente del collegio dei revisori dei conti Massimo Fabri, la Vice Presidente del comitato regionale Lazio Rossi Sabrina (presenti nella foto con il commissario Alberto Foppoli). In rappresentanza del Comune di Subiaco erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale con delega allo sport Ludovica Foppoli e il vice Sindaco Emanuele Rocchi che ha portato i saluti del Sindaco Domenico Petrini. Durante la serata, alternata da video di momenti sportivi, di vittorie, interventi delle autorità con presentazione di progetti futuri ed iniziative, è stata data un’importante notizia legata alla probabile candidatura alle Olimpiadi 2024 di Parigi, dell’atleta Elena Micozzi. Tra i presenti anche il commissario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Alberto Foppoli, che ha esternato il suo plauso e la sua soddisfazione per questo importante sodalizio sportivo, per i suoi membri e ciò che rappresenta sul territorio, sottolineando quanto sia importante il binomio sport-ambiente. “Il Parco –afferma Foppoli- esprime tutta la vicinanza e rivolge i più sentiti complimenti ai giovani atleti che professionalmente guidati dal loro Presidente Daniele Mariano e dagli istruttori, sono diventati nel territorio un’importante realtà sportiva, raggiungendo lusinghieri traguardi a livello nazionale e internazionale. A tutti auguro i migliori successi”.