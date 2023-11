I° TROFEO PALMA CALCIO A 5 – GRANDE SUCCESSO

Trofeo Palma calcio a 5 prima edizione

Il gruppo Palma da oltre 30 anni attivo sul territorio collaborano con aziende e privati a raggiungere altezze mai viste prima, con noleggio di macchine professionali e tanto altro ancora. Negli anni nasce Palma Servizi Ecologici, nasce la Palma Noleggio fondata da Giancarlo insieme ai figli Michele e Simone. Di seguito la collaborazione con la Sebach , azienda Fiorentina leader del settore della produzione di bagni chimici mobili, la quale Palma Noleggio è concessionario autorizzato per noleggio dei prodotti Sebach a Roma e provincia.

Lo scorso 24 di novembre è andato di scena il 1° Trofeo Palma di calcio a 5,un’ organizzazione perfetta da parte dello staff di Giancarlo Palma, ” si prospettano ore divertenti sono squadre fortissime come il valore della Palma ” le dichiarazioni di Giancarlo Palma durante il torneo. Le squadre partecipanti la Palma Noleggio capitanata da Simone Palma, Palma Restauri e la Sebach capitanata da Michele Palma.

E’ stato un torneo intenso da parte di tutti i partecipanti, si notava il senso di appartenenza di tutti i dipendenti , collaboratori, staff di segreteria, affiatati tra loro dentro e fuori dal campo. “Una giornata storica per la società” le dichiarazioni di Francesca Venditti durante il torneo. Vince e alza il trofeo la Palma Restauri , un triangolare di calcio a 5 molto corretto in una serata di sport e aggregazione. Doverosamente dopo le gare hanno continuato a festeggiare tutti insieme in pizzeria; già partita la macchina organizzativa per il 2° Trofeo Palma 2024.