Vento forte a Roma, una donna morta a Monteverde per un albero caduto

Una donna ferita dai rami in zona Alessandrino. I Vigili del Fuoco impegnati in città in decine di interventi

ROMA – È morta colpita da un albero caduto per il forte vento ed è morta. Il fatto è accaduto a una signora di 80 anni circa, in via di Donna Olimpia, nel quartiere romano di Monteverde, rimasta schiacciata. In via cautelativa è stato interdetto al transito pedonale per circa metri 150 su entrambi i lati di via di Donna Olimpia per le verifiche di tutti gli alberi presenti.

A causa delle forti raffiche di vento che stanno provocando ingenti disagi e danni sul territorio di Roma e provincia le squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 70 interventi e oltre 80 in coda.

La squadra territoriale di Tuscolano è intervenuta in via del Pergolato (zona Alessandrino) per dei rami caduti che hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede.

IL SINDACO GUALTIERI SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato a Monteverde, dove una donna è morta schiacciata da un albero caduto per il forte vento.

“Profondamente addolorato per l’atroce tragedia in cui una donna ha perso la vita per il crollo di un albero. Tutta la città si stringe al dolore della famiglia- ha scritto Gualtieri su X-. Mi sono recato immediatamente sul posto e stiamo facendo tutte le verifiche per capire bene come sia potuto accadere“.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it